Україна додатково розмістила єврооблігації на 500 мільйонів доларів – Мінфін

Україна завершила додатково розмістила єврооблігації на суму 500 мільйонів доларів, повідомило Міністерство фінансів 27 липня. Облігації підлягають погашенню 2029 року.

«Україна провела розрахунки за додатковим розміщенням облігацій зовнішніх державних позик (єврооблігацій) на суму 500 000 000 доларів США з відсотковою ставкою 6,876% та погашенням 21-го травня 2029 року, загальна непогашена сума яких становила 1 250 000 000 доларів США. Довипуск відбувся з дохідністю 6,30% та ціною пропозиції при вторинному розміщенні 103,493%. Єврооблігації будуть допущені до торгів на головному ринку Лондонської фондової біржі 28 липня 2021 року», – йдеться в повідомленні.

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Внаслідок додаткового розміщення загальна сума єврооблігацій, які підлягають погашенню в 2029 році, становить 1,75 мільярда доларів.

За даними Мінфіну, інвесторська база всієї транзакції складається здебільшого з:

фондів з управління акттивами – 60,6%

хедж-фондів – 32,9%

банків – 3,5%

пенсійних і страхових фондів – 2%

приватних банків – 0,9%

«Найбільший попит був зі сторони інвесторів зі Сполученого Королівства, Сполучених Штатів та країн континентальної Європи, які придбали більшу частину єврооблігацій додаткового розміщення – їх частки склали 51,5%; 36,5% та 11% відповідно. Інвестори з Азії купили 1% додаткового розміщення», – уточнюють у міністерстві.

Кошти від дорозміщення планують використати для фінансування державного бюджету.

Міністерство фінансів 6 липня розмістило облігації внутрішньої державної позики на трохи майже 7,8 мільярда гривень.