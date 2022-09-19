Українські військові повернулися додому з місії ООН у ДР Конго, щоб допомогти у війні з РФ

Контингент українських військових, який бере участь у миротворчій місії ООН у Демократичній Республіці Конго, повернувся на батьківщину для допомоги у боротьбі з російськими військами.

Жак Нджолі, який є членом парламентського комітету з питань оборони ДР Конго, сказав BBC 18 вересня, що виведення українцями близько 250 військових стало відносно серйозною втратою для місії.

Коли в березні було оголошено про виведення українського авіаційного підрозділу, деякі дипломати попереджали, що через це місія ООН може відчувати серйозну нестачу гелікоптерів.

Україна мала в місії вісім гелікоптерів, приблизно третину всього флоту ООН там.

ДР Конго бореться з різними групами повстанців, які базуються в густих лісах у східних регіонах африканської країни.

Українські військові в 2019 році заявили, що екіпажі вертольотів Мі-24 і Мі-8 будуть вести повітряну розвідку і підтримувати наземні підрозділи ООН.

Україна вивела війська з інших миротворчих місій ООН після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому.