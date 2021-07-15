До ДР Конго направлять до 40 українських військових і поліцейських – указ Зеленського

До Демократичної республіки Конго відправляться ще до 40 українських силовиків – про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського від 15 липня.
Указ підписаний на підставі пропозиції Ради національної безпеки та оборони України.
Рішення обґрунтоване тим, що «участь України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго відповідає національним інтересам держави, сприятиме підтриманню міжнародного миру та безпеки».
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«Направити для участі України в Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго національний персонал із числа військовослужбовців Збройних Сил України загальною чисельністю до 20 осіб, поліцейських Національної поліції України та військовослужбовців Національної гвардії України загальною чисельністю до 20 осіб», – йдеться в документі.
Указ також приписує Кабінетам міністрів вжити заходів для виконання цього розпорядження. Воно набирає чинності з моменту оприлюднення.
Наразі загальна чисельність українського національного контингенту в Демократичній Республіці Конго становить 246 військовослужбовців.
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