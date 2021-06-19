ВООЗ оголосила про подолання спалаху хвороби ебола в Західній Африці

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про подолання спалаху вірусного захворювання ебола в Західній Африці, що почався в Гвінеї в лютому.

Цього разу вірус уразив принаймні 16 людей, із них 12 померли від викликаної ним геморагічної лихоманки, яка призводить до високої смертності.

ВООЗ і представники системи охорони здоров’я Гвінеї заявили, що наука, здобута при попередніх спалахах захворювання, допомогла швидше зупинити поширення вірусу.

Спалахи лихоманки ебола стаються в регіоні регулярно. Найбільший із них, що протривав із 2014 до 2016 року, забрав життя понад 11 тисяч людей, головно в Гвінеї, Ліберії й Сьєрра-Леоне.

Захворювання викликає масові кровотечі і відмову внутрішніх органів і передається через контакт із тілесними рідинами. Пересічна смертність становить 50 відсотків, хоча в окремих спалахах реєстрували й смертність від 25 до 90 відсотків, повідомили в ВООЗ.

Про нинішній спалах у Гвінеї оголосили 14 лютого, тоді ж у регіоні були обмежені пересування людей.