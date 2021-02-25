Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил НАТО в Чорному морі – Зеленський

Україна зацікавлена у збільшенні присутності сил країн – членів НАТО у Чорному морі, заявив президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з генсекретарем НАТО Єнсом Столтенберґом 25 лютого, повідомляє пресслужба голови держави.

«Генеральний секретар альянсу зауважив, що організація докладатиме зусиль до збільшення присутності в Чорному морі, і вже почала це робити. Він наголосив на тому, що й НАТО, і країни – члени альянсу на двосторонній основі мали б посилити свою допомогу у підготовці Збройних сил України. Єнс Столтенберг зазначив, що наполягатиме на цьому. Він також зауважив, що Альянс думатиме, як посилити підтримку військових сил України у межах нинішнього комплексного пакету допомоги. Він також подякував за участь України у місіях НАТО», – йдеться в повідомленні.

Зеленський запросив Столтенберґа взяти участь в урочистих заходах з нагоди 30-річчя незалежності України і в саміті «Кримської платформи» у серпні цього року. Генеральний секретар НАТО повідомив, що «серйозно розглядає цю можливість», повідомили в Офісі президента.

Пресслужба НАТО не публікувала окремо повідомлення про цю телефонну розмову, а генсекретар у твіттері написав: «Гарна розмова з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми залишаємося відданими зміцненню нашого тісного партнерства».

У червні 2020 року Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей». Це не передбачає перспективи членства в альянсі, але дає Україні можливість, забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи та розширити діалог в обміні розвідувальними даними.

Також програма передбачає участь у спільних навчаннях та можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

Україна вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближують країну до стандартів НАТО.