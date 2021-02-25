Зеленський після розмови з генсекретарем НАТО: наша найближча мета – ПДЧ

Президент України Володимир Зеленський після телефонної розмови з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом подякував йому за підтримку бажання України приєднатися до альянсу.

«Радий чути від Єнса Столтенберґа, що двері НАТО для України відчинені. Дякую, що ви особисто й члени альянсу підтримують нас у бажанні досягти членства у НАТО. Наша найближча мета – ПДЧ (План дій щодо членства у НАТО – ред.). Ми серйозно ставимося до реформ, оскільки це насамперед зміцнення нашого оборонного сектору», – написав Зеленський у твіттері 25 лютого.

Він додав, що співпраця з НАТО для України є надзвичайно важливою. «Ми зміцнюємо нашу армію, долучаючись до стандартів альянсу, ділимося практичним досвідом, розвиваємо стратегічне партнерство та дружбу», – написав президент.

Столтенберґ, зі свого боку, висловив задоволення розмовою з Зеленським.

«Гарна розмова з президентом Зеленським. НАТО рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми обговорили важливість реформ і ситуацію з безпекою в Чорноморському регіоні. Ми залишаємося відданими зміцненню нашого тісного партнерства», – написав Столтенберґ у твіттері.

У червні 2020 року Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей». Це не передбачає перспективи членства в альянсі, але дає Україні можливість, забезпечити оперативне планування на ранніх стадіях кризи та розширити діалог в обміні розвідувальними даними.

Також програма передбачає участь у спільних навчаннях та можливість для українських військових обіймати посади в Міжнародному військовому штабі НАТО та інших командних структурах альянсу.

Україна вже співпрацює з НАТО в межах Комплексного пакету допомоги, а також виконує Річну національну програму, яка містить набір реформ, що наближують країну до стандартів НАТО.