Україна отримала від США 30 Джавелінів та 180 ракет – Арестович

Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги передали Україні 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет. Про це в ефірі Радіо Свобода 10 грудня повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

«Вчора прибули 30 комплексів «Джавелін» в 180 ракет. Це чергова партія допомоги», – сказав Арестович.

За його словами, частина озброєння вже на позиціях українських військових.

«Вони («джавеліни» і ракети – ред.) будуть перебувати на небезпечних напрямках, де саме – вирішить командування Збройних сил України. Частина з них вже перебуває на позиціях», – уточнив радник голови ОП.

Арестович також повідомив, що до нового року Україна отримає ще одну партію військової допомоги від США. За його словами, йдеться про озброєння із серії протиповітряної оборони, протиракетної оборони та радіо-технічної розвідки.

Українські військові використали безпілотники «Байрактар» та протитанкові комплекси «Джавелін» на інструкторсько-методичних заняттях на полігоні «Широкий лан» у Миколаївській області.