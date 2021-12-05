Радіо Свобода Weekly: Як Україна використовує «Байрактари» та «Джавеліни» на Донбасі?

«Байрактари» і «Джавеліни», ймовірність наступу бойовиків на Донбасі та військ Росії на кордоні – інтерв'ю командувача ООС Олександра Павлюка

Росія продовжує накопичувати війська поблизу українських кордонів, а на передовій на сході України бойовики наростили активність – обстріляли з артилерії калібру 122 мм Станицю Луганську – востаннє таке було ще 2017-го. Донбас.Реалії поспілкувалися з командувачем Операції об'єднаних сил (ООС) Олександром Павлюком про ситуацію на передовій, готовність бойовиків атакувати, дії ЗСУ і новітнє озброєння в зоні бойових дій. Командувач ООС розповів – як Україна використовує «Байрактари» та «Джавеліни» на Донбасі?

Головне, що треба знати, якщо ви готуєтесь до масштабного російського вторгнення

За місяць Україна почула багато заяв, свідчень, прогнозів про повномасштабний наступ Росії. При цьому до кінця незрозуміло, чи зросло російське угруповання на кордоні порівняно з весняними показниками, також суперечливо поводилися топ-спікери України, спершу заперечуючи, а потім підтверджуючи дані союзників. Тому Радіо Донбас.Реалії сформувало конструктор загострення, яким ви можете користуватися, коли треба перевірити фактаж і відновити хронологію. Ми також окреслили ті точки, в яких у нас залишаються запитання. Читайте і дивіться за лінком.

Росія робить третій крок, щоб забрати Донецьк і Луганськ

Дипломи російського зразка, рубльова зона, доступ товарів на російський ринок, перекриті КПВВ, видача російських паспортів – за останні роки Москва планомірно відривала окуповану частину Донбасу від України, наближаючи її до Росії. Але інший рівень «наближення» – включення ОРДЛО до внутрішньополітичного життя Росії. Це відбулось упродовж 2020–2021 років, а нині спостерігаємо третій крок – прийом донеччан і луганчан до «Єдиної Росії».

«Брудна справа» Ахметова: засекречена аварія на ТЕС олігарха

Теплові електростанції олігарха Ріната Ахметова – об’єкт гострої критики з боку дослідників впливу на навколишнє середовище. Адже більшість ТЕС в Україні – це старі, зношені потужності, які забруднюють повітря шкідливими викидами. У спільному розслідуванні «Схем» та «Центру протидії корупції» йдеться про засекречену аварію на Бурштинській ТЕС на Івано-Франківщині – підприємства у складі «ДТЕК Західенерго», бенефіціаром якого є Ахметов. Про аварію стало відомо на початку листопада. У холдингу олігарха заявили, що прорвало звичайний колектор з водою і шкоди довкіллю немає, але не пустили із перевіркою Державну екологічну інспекцію. Знімальній групі вдалося зняти місце аварії з дрону. Фахівці, які переглянули відео, кажуть, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами.

«Північний потік-2»: затримка запуску, санкції та шанси для України

Протистояння навколо майбутнього запуску «Північного потоку-2» набирає обертів. Німецький уряд призупинив сертифікацію газогону, доки його оператор не відповідатиме законодавству Євросоюзу. Посадовці Німеччини та ЄС прогнозують, що російську «трубу» сертифікують не раніше, ніж через пів року. Чи має Україна разом із союзниками шанс заблокувати російський обхідний газогін на довший термін? Радіо Свобода обговорило це з експертами.

Камені спотикання. Чому ЄС і НАТО ще не готові прийняти Україну?

У країн-членів НАТО немає консенсусу щодо повноправного членства України в Північноатлантичному альянсі. Про це днями заявив очільник НАТО Єнс Столтенберґ. Про вступ до ЄС нині також не йдеться, сказав речник із закордонних справ і політики безпеки Європейської комісії Петер Стано. Чому ж через вісім років після підписання угоди про Асоціацію з ЄС та початку збройної агресії проти Росії проти України, євроатлантичні прагнення Києва досі не мають чіткої перспективи? Про це, серед іншого, говорили учасники цьогорічного Київського безпекового форуму. Радіо Свобода відвідало форум і поцікавилося в його учасників – чи готові НАТО і ЄС прийняти Україну?

Російські консули чи шпигуни? У Львові вимагають закриття генконсульства Росії

Громадські активісти, учасники ветеранського руху «Суспільство майбутнього» вимагають виселення генерального консульства Росії зі Львова, та проведення обшуку приміщень на вулиці Костя Левицького, 95, де розташовується російська дипломатична установа. За словами активістів, генконсульство Росії у Львові незаконно перебуває у цьому приміщенні. Вони скерували звернення про закриття консульства у різні установи. Активісти не вперше висувають такі вимоги. Один із попередніх випадків був 2015 року – після ракетного обстрілу російськими гібридними силами житлового району в Маріуполі. Радіо Свобода зібрало думки прихильників виселення російської дипустанови зі Львова, а також звернулося до самого генконсульства Росії, щоб отримати його реакцію.

Чому в Україні не прирівнюють сертифікати одужання і вакцинації: досвід ЄС

Чому в Україні ті, хто перехворів на ковід, можуть відвідувати громадські місця без обмежень лише три місяці, тоді як щеплені – рік? Це питання зараз часто ставлять люди лікарям, МОЗ, чиновникам. Офіційно ті кажуть, що після хвороби можна (і потрібно) щепитися вже на 28-й день – проте чи ґрунтується це рішення на наукових даних? Радіо Донбас.Реалії дослідило, чи є це рішення правильним, які дослідження існують про рівень захисту перехворілих, та як регулюють це провідні європейські країни.

QR-коди як елемент гібридної війни проти України?

Антивакцинатори збиралися у Києві на мітинги проти (як вони стверджують) – «примусової вакцинації і посилення карантину». При цьому антивакцинатори тримали плакати із зображенням перекреслених QR-кодів як символів тимчасових обмежень, які влада запровадила для невакцинованих осіб. Радіо Свобода з'ясовувало – чому люди бояться QR-кодів, що вони означають, і чому їх активно використовують в активакцинаторських акціях під час інформаційних воєн?

75-літній ювілей: Мойсей Фішбейн, УПА та українська мова

1 грудня виповнилося б 75 років із дня народження Мойсея Фішбейна – неординарній постаті в сучасній українській культурі. Його батько й мати були євреями, зростав він у єврейському середовищі повоєнних Чернівців, де переважно спілкувалися російською мовою, навчався в російській школі, після її закінчення студіював у Новосибірську, багато років жив за межами України… І все ж він став свідомим українцем, органічно поєднавши своє єврейство і своє українство. Він став, зокрема, активним захисником української мови. Про це розповідає Радіо Свобода.