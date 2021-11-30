QR-коди як елемент гібридної війни проти України?

Кілька тисяч мітингувальників зібрались тиждень тому біля Верховної Ради, протестуючи проти примусової вакцинації і посилення карантину. В руках вони тримали плакати із зображенням перекреслених QR-кодів як символів тимчасових обмежень, які влада запровадила для невакцинованих громадян. Чому люди бояться QR-кодів, що вони означають, і чому їх активно використовують в активакцинаторських акціях під час інформаційних воєн?

Що таке QR-код?

QR-код – це метод кодування даних;

Його винайшли 25 років тому у Японії;

Абревіатура перекладається як «Quick Response» – «швидка відповідь». Тобто код під час сканування миттєво відображає масив інформації, що міститься в ньому;

QR-код стали популярними після масового розповсюдження смартфонів з якісними цифровими камерами.

Хто протестує проти них?

QR-код цінний тим, що може вміщувати в себе набагато більше інформації (цілі тексти, посилання тощо), ніж його «менший брат» – штрих-код. Вже кілька років поспіль QR-коди стали для частини українців зручною і буденною річчю.

Паніку у людей викликають не самі цифрові коди, а необхідність пред’являти їх на підтвердження своєї вакцинації проти коронавірусу, зауважує у інтерв’ю Радіо Свобода експерт у галузі інформаційних технологій Олександр Ольшанський.

У 21-му столітті боятися певного набору цифр – це вже за межею здорового глузду

«У 21-му столітті боятися певного набору цифр – це вже за межею здорового глузду. Але певна категорія людей і досі схильна не довіряти різним «кодуванням». Можливо, хтось має страх перед штрих-кодом, але він, на відміну від QR-коду, «прив’язаний» до товару. Раніше чинили спротив ідентифікаційним кодам. Проте їх не треба пред’являти за першою вимогою», – каже Олександр Ольшанський.

За його класифікацією, люди, що протестують проти QR-кодів, умовно можна поділити на 3 групи:

Невігласи. Найчисельніша категорія. Вони виступають не лише проти кодів, але й проти самої вакцинації. Вони закуті страхом і найлегше піддаються маніпуляціям.

Релігійні люди. Вони є обֹ’єктами церковного впливу.

Противники контролю з боку держави. Ця група не чинить спротиву вакцинації, але мають застереження щодо запровадження механізму тотального стеження за людьми.

«Їхні побоювання небезпідставні. Як переконати їх в тому, що QR-коди будуть застосовуватися лише для перевірки щеплень? Де гарантія того, що завтра ви не будете за цим кодом заходити до свого під’їзду? За вами стежитимуть і будуть знати, коли ви вертаєтеся додому чи додому ви йдете.

Щоб усім цим справа не закінчилася, необхідно запроваджувати певні запобіжні технології, обмеження. Скажімо, щеплення людина має, а її прізвище по QR-коду дізнатися не можна», – пояснює експерт.

Політичні цілі і бізнесові інтереси

Україна нині перебуває в епіцентрі інформаційних атак, і дійовими особами тут виступають як люди, які щиро підтримують активакцинаторські настрої і виступають проти QR-кодів, так і ті особи, які роздмухують вогнище свідомо.

Це є результатом потужної інформаційно-психологічної кампанії, яка вчиняється не лише проти України, але й інших держав, зауважує у коментарі Радіо Свобода експерт з інформаційних воєн Олександр Курбан. За його словами, сліди ведуть до Росії.

На мітингу були плакати англійською, німецькою, французькою мовами, але учасники між собою розмовляли російською

«Кілька днів тому знайомий їздив в Амстердам і бачив там пікет «антиваксів». На мітингу були плакати англійською, німецькою, французькою мовами , але учасники між собою розмовляли російською. Це, швидше за все, вихідці з Росії, які там живуть і беруть участь у таких акціях, які інспіруються Росією»,– розповідає Олександр Курбан.

На думку експерта, метою подібних акцій є послаблення авторитету західних вакцин і паралельне просування російського «Спутника». Прикметно, що за такою ж схемою діє і китайська сторона, яка популяризує і робить привабливою свою вакцину.

Управління суспільною свідомістю

Протести проти QR-кодів в контексті антивакцинаторських рухів є ще одним компонент гібридної війни проти України. В даному випадку йдеться вже про біологічну війну, переконаний директор Інституту зовнішньополітичних досліджень Григорій Перепелиця.

За його словами, гібридна війна за своєю природою спрямована не стільки на фізичне усунення, скільки на знищення свідомості і маніпулювання нею.

«За допомогою інформаційно-психологічних технологій людям вживляється на підсвідомому рівні певні наративи, за допомогою яких можна здійснювати зовнішнє управління суспільною свідомістю. В Росії ці технології успішно відпрацьовані протягом 8 років. Тут активно підключається церква Московського патріархату.

За допомогою інформаційно-психологічних технологій людям вживляється на підсвідомому рівні певні наративи

Це було ще на початку пандемії, коли священники закликали не вакцинуватися, хоча самі хворіли і заражали інших. Шкода, що ми не бачили адекватних дій з боку наших безпекових структур нейтралізації цієї підривної діяльності.

А її наслідки очевидні. Щодня від артилерійських обстрілів гине один-два наших бійців. А скільки гине невакцинованих? Це ефективніше, не треба витрачати боєприпаси», – наголошує у коментарі Радіо Свобода експерт з питань національної безпеки.

Як протидіяти?

На думку Олександра Курбана, всі ці деструктивні речі базуються на людській необізнаності. І боротися з нею можна шляхом поширення достовірної інформації, спростовуючи фейки і брехливі наративи. Для цього необхідно об’єднати зусилля:

держави

профільних громадських організацій

волонтерів.