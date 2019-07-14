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14 Липень 2019, Київ 17:58
Новини | Спорт

Українки здобули першу нагороду на чемпіонаті з водних видів спорту в Кванджу

Українські спортсменки посіли третє місце в категорії «артистичне плавання»

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Українські плавчині Марта Федіна і Анастасія Савчук вибороли бронзову медаль на Чемпіонаті світу з водних видів спорту в Південній Кореї. Це перша нагорода України на цих змаганнях.

Українські спортсменки посіли третє місце за результатами змагань у категорії «артистичне плавання – технічна програма в дуеті».

Друге місце посіли китаянки Хуан Сюечень і Сунь Веньянь, золото дісталося росіянкам Світлані Колесніченко та Світлані Ромашиній.

18-й Чемпіонат світу з водних видів спорту, який організовує Міжнародна аматорська федерація плавання, триває в південнокорейському місті Кванджу з 12 по 28 липня.

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