МОЗ: на Закарпатті у дворічної дитини виявили поліомієліт

В Україні підтверджено ще один випадок захворювання на поліомієліт у дитини, повідомив 24 січня Центр громадського здоров’я МОЗ.

«24 січня 2022 року регіональна референс-лабораторія ВООЗ у Гельсінкі підтвердила поліовірус типу 2 (VDPV-2) у зразку від 2-річної дитини з України. Зразок від хворого подібний до тих, що були вже визначені напередодні восени на Рівненщині», – йдеться в повідомленні.

За даними МОЗ, на поліомієліт захворів хлопчик, який проживає з родиною на Закарпатті. Симптоми захворювання з’явилися у 13 грудня 2021 року під час перебування в лікарні у Львові через лікування іншого захворювання.

«24 грудня дитина вже мала ознаки млявого нижнього парапарезу (неврологічний синдром, що вражає дві кінцівки). Зі слів мами, дитина не щеплена через відмову батьків, контактів із дітьми, які нещодавно отримали щеплення, не було. Дитина проживає в сім’ї одна, рідних братів і сестер не має. Сім’я проживає в окремому будинку, умови проживання задовільні, водопостачання децентралізоване», – йдеться в повідомленні.

У Центрі громадського здоров’я додали, що епідеміологічне розслідування можливого джерела інфекції триває.

Поліомієліт – це інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії і слину, якими забруднено руки, їжу і воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина, але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

У МОЗ наголошують, що ліків від поліомієліту не існує. Єдиним способом захистити дитину від невиліковного паралічу є щеплення.

Рівень охоплення щепленнями від поліо в Україні залишається низьким, кажуть у міністерстві: станом на 1 грудня 2021 року три дози вакцини отримали лише 73,3% дітей віком до року, на Закарпатті – 60,8%. Рекомендований ВООЗ рівень охоплення щепленнями – 95%.