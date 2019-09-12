Київ продовжить денонсацію угод із Росією, коли оновить керівництво відповідних установ – МЗС

Київ не припиняв роботу з розірвання двосторонніх договорів із Росією – про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

Таким чином відомство прокоментувало інформацію російського видання «Комерсант» про сповільнення процесу денонсації таких договорів. За даними МЗС, така ж робота ведеться і щодо відносин України зі Співдружністю незалежних держав.

«Робота з глибокої інвентаризації та приведення договірно-правової бази з Російською та СНД у відповідність до сучасних національних інтересів України не припинялася», – йдеться й відповіді.

Крім того, тривалість процесу перегляду договірної бази Києва з Москвою та СНД пояснюють кількома чинниками – серед них «необхідність дотримання всіх процедур, передбачених цими угодами для їх припинення, та процес формування органів державної влади після президентських та парламентських виборів в Україні».

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Після виборів склад уряду оновився – зокрема на посаді міністра закордонних справ Павла Клімкіна заступив Вадим Пристайко.

«Після завершення процесу формування нового керівництва усіх причетних державних установ, інвентаризацію договірно-правової бази з Російською Федерацією і СНД та припинення чинності тих угод, які більше не відповідають інтересам України, буде продовжено», – стверджують у МЗС.

Договір про дружбу між Росією та Україною припинив дію 1 квітня 2019 року.

11 вересня 2019 року російське видання «Комерсант» поширило інформацію, що Київ призупинив процедуру денонсації двосторонніх угод із Москвою. Окремі співрозмовники видання припускали, що це пов’язано зі зміною влади в Україні.