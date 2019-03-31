Договір про дружбу України з Росією припинив дію

Договір про дружбу України з Росією 1 квітня вже не є чинним.

Дія договору спливала 31 березня. Верховна Рада 6 грудня 2018 року ухвалила відповідний закон.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року. Він, серед іншого, передбачав, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна мала офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це у вересні.