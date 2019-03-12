Москва відправила Україні ноту через закінчення договору про дружбу

Міністерство закордонних справ Росії 12 березня надіслало Україні ноту через закінчення дії договору про дружбу, звинувативши українську владу у намаганні «зруйнувати традиційні багатогранні зв’язки між народами Росії і України».

«Закликаємо Україну дотримуватися своїх двосторонніх та міжнародних зобов’язань не на словах, а на ділі. Адже всі антинародні дії майданної влади, яка під прикриттям боротьби з «агресором» порушує основоположні права власних громадян і намагається зруйнувати традиційні багатогранні зв’язки між народами Росії і України, залишать про себе явно не добру пам’ять, а суд історії неминуче винесе їм свій суворий вирок», – йдеться у тексті звернення російських дипломатів.

В МЗС Росії заявляють, що Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією від 31 травня 1997 року припиняє дію з 1 квітня 2019 року з ініціативи української сторони.

«Україна оголосила про це у властивій їй в останні роки манері, звинувативши у всіх бідах Росію», – йдеться у тексті ноти.

В українському МЗС реакції на відповідне звернення Росії наразі немає.

Закон про припинення договору про дружбу з Росією Верховна Рада ухвалила у грудні минулого року. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Цей документ передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна має офіційно сповістити Росію не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового десятирічного періоду – тобто до жовтня 2018 року. МЗС України зробило це торік у вересні.