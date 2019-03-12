«Договорняки» замість договорів – Зеркаль про ноту Москви щодо договору про дружбу з Україною

В Міністерстві закордонних справ України заявили, що нота МЗС Росії щодо закінчення дії договору про дружбу є свідченням бажання Москви вирішити усі спори не в судових органах, а через «політичні консультації».

«Україна у своїх нотах щодо Великого договору постійно пропонує вирішити усі спори в судових органах, зокрема Міжнародному Суді ООН. Росія постійно цього уникає. І тепер позиція РФ вже зовсім незавуальована. Жодних судів, лише політичні консультації. Інструменти російської політики і дипломатії лишаються незмінними – «договорняки» замість договорів. Сподіваюся, що 1 квітня стане точкою неповернення і відносини, що базуються на «договорняках» ніколи не повернуться в українське політичне життя», – повідомила заступник міністра закордонних справ України Олени Зеркаль у Facebook.

Вона зазначила, що МЗС Росії лише 11 березня 2019 року підтвердило отримання ноти від України про непродовження дії договору про дружбу, яку Київ відправив Москві ще 21 вересня 2018 року.

«Емоційна «газова атака» МЗС РФ у вигляді маніпуляцій та пропаганди, оприлюднених з цього приводу, лише підтверджують наскільки РФ не готова вести себе цивілізовано і добросовісно», – зазначила Зеркаль.

Раніше сьогодні Міністерство закордонних справ Росії 12 березня надіслало Україні ноту через закінчення дії договору про дружбу, звинувативши українську владу у намаганні «зруйнувати традиційні багатогранні зв’язки між народами Росії і України».

Закон про припинення договору про дружбу з Росією Верховна Рада ухвалила у грудні минулого року. Згідно з документом, Україна припиняє дію договору з 1 квітня 2019 року. Цей документ передбачає відмову від продовження договору, дія якого спливає 31 березня 2019 року.

Договір про дружбу між Україною і Росією був підписаний 1997 року, нині є чинним. Він, серед іншого, передбачає, що сторони «поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів», а також «будують відносини одна з одною на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою».

Документ був укладений на термін у десять років – у 2008 році його дію було автоматично продовжено. Щоб припинити дію договору, Україна офіційно сповістила про це Росію 21 вересня 2018 року. Офіційний Київ заявляв, що договір фактично перестав виконуватися Росією із початком її гібридної агресії проти України.