Україна направила Росії ноту протесту через приїзд Путіна до Криму

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували неузгоджений приїзд президента Росії Володимира Путіна в анексований Крим і направили російським колегам ноту протесту у зв’язку з цим візитом. Про це повідомила пресслужба відомства.

«Україна продовжує розглядати цей візит, як і усі попередні поїздки російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, як грубе порушення російською стороною державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічне і демонстративне нехтування російською стороною загальновизнаними принципами та нормами міжнародного права, у тому числі Статутом ООН, резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, зобов’язаннями РФ за двосторонніми та багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна та Російська Федерація», – йдеться в заяві.

«Будівництво дороги, як і будь-які інші дії окупаційної влади, жодним чином не можуть змінити конституційно закріплений статус Автономної Республіки Крим та міста Севастополь як невід’ємної частини території України в її міжнародно визнаних кордонах», – додали у МЗС і наголосили, що домагатимуться розширення національних і міжнародних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, причетних до протиправної діяльності в анексованому Криму.

Путін 27 серпня проїхався на автомобілі по новій ділянці траси «Таврида» в Криму.

Востаннє російський президент був в анексованому Криму 20 липня. У Міністерстві закордонних справ України тоді також засудили візит Путіна до Керчі і назвали його незаконним.