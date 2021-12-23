Уряд продовжив до кінця 2022 року заборону на ввезення в Україну російських товарів

Кабінет міністрів продовжив до 31 грудня 2022 року заборону на ввезення до України деяких товарів із Росії. Відповідну постанову схвалили на засіданні уряду 23 грудня.

Кабмін вніс зміни до своєї постанови від 30 грудня 2015 року «Про заборону ввезення на митну територію товарів походженням із Росії», якими продовжив її чинність до кінця наступного року.

Серед заборонених до ввезення російських товарів – м’ясо, риба та ракоподібні, молочні продукти, сири, кава, чай, харчові суміші, кондитерські і хлібобулочні вироби, продукти дитячого харчування, тощо.

Україна і Росія запроваджують обопільні санкції з 2014 року, від часу анексії Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі.

У березні 2019 року набрали чинності українські санкції щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Уряд Росії в квітні 2019 року ухвалив рішення про розширення санкцій проти України.

У свою чергу у травні того ж року Україна доповнила перелік російських товарів, які заборонені до ввезення в Україну. Серед заборонених є кілька груп промислових товарів, мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції, транспортних засобів. Загальна вартість цієї продукції становить 510 мільйонів доларів на рік.

Також уряд затвердив запровадження спеціального мита для товарів із Росії, яке застосовується з 1 серпня 2019 року незалежно від інших видів мита.