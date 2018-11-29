Чехія внесла Україну до списку безпечних країн – посол

Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, внісши до нього, зокрема, Україну, повідомив у Facebook посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Цей список використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку. Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів – Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними», – написав Перебийніс.

Він процитував слова міністра внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека, який 29 листопада в інтерв’ю газеті «Право» заявив, що згідно з проведеним аналізом, «Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування», тому чеська влада не бачить причин для того, щоб не включити її до безпечних країн.

А заступник голови комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії Ян Ліпавський додав, що «запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною».

26 листопада Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану терміном на 30 діб у внутрішніх водах Азово-Керченської акваторії та в 10 областях України. Це Вінницька, Луганська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська.

До такого кроку вдалися після того, як 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх, а також 24 моряків екіпажу.