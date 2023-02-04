В Україні через агресію Росії загинули 460 дітей – ОГП

В Україні кількість дітей, загиблих через повномасштабну війну Росії, зросла до 460, повідомив Офіс генерального прокурора 4 лютого. Число постраждалих дітей залишилося незмінним від попереднього дня – 919.

«Стало відомо, що 31 січня внаслідок обстрілу Бахмуту Донецької області загинув 12-річний хлопчик», – уточнили в ОГП.

У прокуратурі наголосили, що наведені цифри – не остаточні, триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на окупованих і звільнених територіях.

За даними ОГП, через бомбардування й обстріли збройними силами Росії в Україні пошкоджені 3126 закладів освіти, 337 із них – зруйновані повністю.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 110 випадків загибелі і 11 547 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до 29 січня.

Від 1 до 29 січня УВКПЛ ООН зафіксувало 170 випадків загибелі і 506 – поранення цивільних в Україні.

В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.