Приблизно 10-12 мільйонів тонн сміття утворилося в Україні внаслідок війни – Міндовкілля

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії утворилося приблизно 10-12 мільйонів тонн сміття, повідомили в Міністерстві захисту довкілля і природних ресурсів. Там кажуть, що це приблизно стільки ж, як кількість твердих побутових відходів, що утворюються в країні за рік. Однак остаточна цифра стане відома аж після деокупації всіх територій, сказала в ефірі Радіо Свобода заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Вікторія Киреєва.

Зокрема, чималою проблемою, за словами Киревої, є велика маса будівельного сміття.

«За майже півтора роки війни російські сили зруйнували майже 60 тисяч об’єктів. Із них 48 тисяч – це житлової забудови. Сьогодні обласні державні адміністрації разом із Міністерством захисту довкілля оцінюють, що обсяг будівельного сміття сягнув майже 450 тисяч тонн. І це велика проблема», – сказала Киреєва у коментарі програмі «Свобода. Ранок».

За її словами, у Міндовкіллі розробили порядок повторного використання й утилізації будівельного сміття, утвореного внаслідок війни. Визначити та організувати майданчики для складування такого сміття мають органи місцевого самоврядування. У деяких громадах це вже зробили. Зокрема, такий досвід вже є у Київській області, де сміття утилізовують за допомогою наданої японською компанією JICA спеціальної техніки.

За підрахунками Міністерства довкілля і природних ресурсів України, сума збитків, завдана довкіллю України внаслідок війни, становить майже два трильйони гривень. За майже півтора роки повномасштабного вторгнення лише так званого «військового сміття», яке шкодить екології, назбиралося на 916 мільярдів.