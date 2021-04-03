ДПСУ: прикордонники братимуть участь у спільних навчаннях України та Британії «Cossack Mace-2021»

Влітку українські прикордонники братимуть участь у спільних українсько-британських військових навчаннях «Cossack Mace-2021», яке мають провести на базі одного з навчальних центрів ЗСУ. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Cossack Мace-2021» мають покращити взаємосумісність між військовими формуваннями Великої Британії та України. В рамках цього міжнародного проєкту передбачається спільне планування та виконання операцій батальйонно-тактичного рівня. Вишкіл дозволить покращити злагодженість дій українських військових підрозділів та підрозділів НАТО під час оборонних та наступальних операцій», – мовиться у повідомленні.

Під час конференції з планування навчань керівник групи планування Віталій Негоденко (Сухопутні війська ЗСУ) зазначив, що участь у навчаннях надасть прикордонникам можливість відпрацювати взаємодію з підрозділами НАТО та Збройними Силами України, а також покращити спроможність реагування на зміну оперативної обстановки.

Під час навчань планують відпрацювати взаємосумісність багатонаціональних штабів, а також проведення оборонних та наступальних операцій під керівництвом багатонаціональних штабів.