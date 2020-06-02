В Україні від COVID-19 одужали понад 10 тисяч людей

В Україні станом на ранок 2 червня зафіксовано 24 340 випадків інфікування коронавірусом, померли 727 людей, одужали 10 078. Про це свідчать дані системи моніторингу поширення коронавірусної інфекції РНБО.

Минулої доби виявили 328 нових випадків, померли дев’ятеро людей, 388 одужали.

Кількість виявлених випадків зменшується третю добу поспіль: 31 травня повідомляли про 468 хворих, 1 червня – про 340.

У світі станом на 2 червня виявлено понад 6,2 мільйона інфікованих коронавірусом. 375 656 людей померли, одужали майже 2,7 мільйона.