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18 січня 2020, Київ 11:21
Новини | Політика

Україна та Грузія заявили, що Росія перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному та Азовському морях

Керченський міст

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Україна та Грузія поскаржилися на дії Росії до Міжнародної морської організації, яка базується у Лондоні. Про це повідомили у посольстві України у Великій Британії.

«Делегації України та Грузії звернули увагу держав-членів ММО на протиправну діяльність РФ, що перешкоджає пошуково-рятувальним операціям у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що спільний документ підтримали також делегації країн Європейського союзу та США.

Минулого року країни Євросоюзу, Канада та США засуджували інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку.

10 квітня минулого року Україна висловлювала в ІМО протест у зв’язку з «протиправним будівництвом і відкриттям Росією» мосту через Керченську протоку, а також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Україна висловила протест в ІМО у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря і Керченської протоки
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Міжнародна морська організація (ІМО) є міжурядовою організацією, спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також схвалення норм гарантування безпеки на морі і запобігання забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.

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