Україна закликала IMO розглянути незаконні дії Росії, що «загрожують безпеці навігації»

Українська сторона закликала Міжнародну морську організацію (ІМО) розглянути «незаконні та односторонні дії Росії, які загрожують безпеці навігації», повідомляє посольство України у Великій Британії.

«Україна висловила протест в ІМО у зв’язку з неправомірним розширенням радіостанцією НАВТЕКС-Новоросійськ району обслуговування на акваторію Азовського моря і Керченської протоки. Оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства мають поширюватися виключно українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ», – йдеться в повідомленні.

Минулого року країни Євросоюзу, Канада та США засуджували інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку.

10 квітня минулого року Україна висловлювала в ІМО протест у зв’язку з «протиправним будівництвом і відкриттям Росією» мосту через Керченську протоку, а також дискримінаційними перевірками суден, які прямують до українських портів в Азовському морі.

Міжнародна морська організація (ІМО) є міжурядовою організацією, спеціалізованою установою ООН. Діяльність ІМО спрямована на скасування дискримінаційних дій, що зачіпають міжнародне торговельне судноплавство, а також схвалення норм гарантування безпеки на морі і запобігання забрудненню з суден довкілля, в першу чергу, морського.