В Україні виявили понад 7 тисяч нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу, 6 березня, виявили 7 167 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 466 дітей та 172 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу, за його словами, шпиталізували 3 956 людей, 2 147 людей одужали, померли 103.

Протягом доби провели 46 304 тестування.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Житомирській (747), Львівській (601), Вінницькій (587), Івано-Франківській (543) та Закарпатській (503) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 401 228 людей, 27 022 людини померли.