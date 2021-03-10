В Україні виявили 6 377 нових випадків COVID-19 за добу

В Україні за останню добу виявили 6 377 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 309 дітей та 263 медпрацівники, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За минулу добу госпіталізували 1 904 людей, 5 687 людей одужали, померли 219.

Протягом доби провели 64 126 тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (644), Одеській (586), Вінницькій (575), Чернівецькій (533) та Львівській (523) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 416 438 людей, 27 423 людини померли.