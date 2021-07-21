В Україні виявили 655 нових випадків COVID-19 – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров’я повідомили про 655 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за минулу добу в Україні. Згідно з повідомленням, захворіли 37 дітей та 18 медиків.

За минулу добу госпіталізовано – 508 людей, 13 – померли і 577 – одужали.

За добу протестовано методом ПЛР – 18 151 особу, методом ІФА – 9 082, експрес-тестами – 16 270.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (232), Одеській (59), Харківській (41), Донецькій (39) та Запорізькій (31) областях.

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Україні захворіли понад 2,2 мільйона людей, померли – 52 769.