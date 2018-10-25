Польща створює ситуацію з чергами на українсько-польському кордоні – Клімкін

Польща неформально скасувала у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні «зелений коридор» ( Р.С.: коли громадяни везуть товари, які не підлягають оподаткуванню митним платежам), а це одна із причин, що утворюються довгі автомобільні черги при перетині кордону. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін на брифінгу у Львові, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Формально нічого не скасовано. Польща створює ситуацію, коли на кордоні утворюються шалені черги. Звичайно, це і на нашій відповідальності, зокрема кількість «євроблях», і ми це знаємо. А що робити з вантажним трафіком, автобусами? Контролем? Механізми контролю на кордоні мають бути уніфіковані, має бути більше спільних пунктів митного і прикордонного контролю. Досягнуто домовленостей між Україною і Польщею про те, що з чотирьох до восьми збільшимо кількість пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Проблема України в тому, що немає під’їзної дороги до пунктів», – розповів Клімкін.

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За словами міністра, сьогодні у Польщі офіційно працює понад півтори мільйони українців. Відтак збільшився потік людей через кордон.

Про те, що на українсько-польському кордоні буде збільшено число пунктів пропуску мовиться останні кілька років, але наразі проекти не завершені.

Щодня на всіх пунктах пропуску на кордоні України з Польщею утворюються довжелезні автомобільні черги, така ж ситуація і на пішому переході.