Частину регіонів України сьогодні накриють дощі та грози

У центральних, південних та східних областях України сьогодні очікується погіршення погодних умов. Про це попередили у Гідрометцентрі.

«19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Температура повітря вдень складатиме +27… 29 на сході та півдні країни, у решті регіонів – +22…25.

У Києві сьогодні вдень прогнозують +21… 23 градуси, вдень опадів не очікується.