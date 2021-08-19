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Частину регіонів України сьогодні накриють дощі та грози

Синоптики попередили про грози та шквали у низці регіонів

У центральних, південних та східних областях України сьогодні очікується погіршення погодних умов. Про це попередили у Гідрометцентрі.

«19 серпня у центральних (крім Вінницької), південних, вдень також у східних областях грози, подекуди град, шквали 15-20 м/с, вночі у центральних та південних областях місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Температура повітря вдень складатиме +27… 29 на сході та півдні країни, у решті регіонів – +22…25.

У Києві сьогодні вдень прогнозують +21… 23 градуси, вдень опадів не очікується.

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