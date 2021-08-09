В Україні через негоду знеструмлені майже пів сотні населених пунктів – ДСНС

Станом на 7:00 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній елекьтропередач залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Найбільше від стихії потерпіло Закарпаття, де без електрики залишилося 47 населених пунктів, на Сумщині світла не мають два села.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.
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