В Україні через негоду знеструмлені майже пів сотні населених пунктів – ДСНС

Станом на 7:00 9 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній елекьтропередач залишаються знеструмленими 49 населених пунктів у двох областях, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Найбільше від стихії потерпіло Закарпаття, де без електрики залишилося 47 населених пунктів, на Сумщині світла не мають два села.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго, вказують рятувальники.