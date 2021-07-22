Негода в Одесі: повалені дерева та підтоплені вулиці

Міська влада Одеси розповіла про наслідки негоди, яка вночі накрила місто.

У пресслужбі мерії повідомили про 28 повалених дерев внаслідок сильної зливи та вітру.

Також через зливу у низці районів сталося підтоплення.

«Станом на 7:00 підтоплені наступні вулиці: Чорноморського Козацтва від Пересипу до Солоцеватого провулка, Отамана Головатого, Щоголева, Отамана Чепіги, Мечникова, 132, Небесної Сотні, вул. Водопровідна (район Червоного Хреста), друга Застава. Рух по Отамана Головатого і Чорноморського Козацтва через підтоплення заблоковано, тому в’їзд і виїзд у селище Котовського тимчасово здійснюється по Окружній дорозі. На вулицях Балківська і Приморська є наноси асфальту, щебеню і піску, частково вирвані люки, в зв’язку з чим рух автотранспорту ускладнено», – повідомили комунальники.

Окрім того, через підтоплення ділянок рейкового полотна та падіння гілок тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 та тролейбусного маршруту №12. Тролейбусний маршрут №8 функціонує до вулиці Хімічної.