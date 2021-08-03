129 населених пунктів лишаються знеструмленими вранці в понеділок – ДСНС

Станом на ранок 3 серпня 129 населених пунктів знеструмлені внаслідок негоди, повідомляє Державна служби з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ліній електропередач знеструмлено 129 населених пунктів у шести областях», – йдеться в повідомленні.

Без електроенергії залишилися населені пункти в Сумській області (60), Черкаській (25), Одеській (18), Чернігівській (14), по шість – Дніпропетровській та Київській області.

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До відновлення електропостачання залучили бригади місцевих обленерго.

На ранок 2 серпня через дощі та грози були знеструмлені 529 населених пунктів у семи областях.