У Львові через падіння дерева загинули двоє молодих людей 

У Стрийському парку у Львові 1 серпня на двох молодих людей, які сиділи на лавці, впало зламане дерево. 20-річний хлопець і 18-річна дівчина від отриманих травм загинули на місці, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як повідомили Радіо Свобода у пресслужбі Львівської міської ради, молодий чоловік був курсантом Академії Сухопутних військ.

Ввечері 1 серпня Львовом пройшовся буревій. За попередньою інформацією, дерево впало через негоду.

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1 серпня через грозу повалені дерева у місті зупинили рух транспорту на вулицях Львова.

31 липня у Стрийському парку піл час сильного вітру на 6-річного хлопчика впала гілка. Дитину шпиталізували, але після огляду лікаря, відпустили додому.

Раніше ДСНС повідомила про падіння дерев у кількох західних областях і загибель двох людей у Львові.