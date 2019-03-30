Сьогодні вночі Україна переходить на літній час

У ніч на 31 березня Україна перейде на літній час. О 3:00 за київським часом стрілки годинників переведуть на одну годину вперед.

Переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів від 1996 року.

Зміна часу в Україні відбувається разом із усім Європейським союзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня повертається на зимовий, тобто свій поясний час.

12 вересня Європейська комісія запропонувала країнам Європейського союзу назавжди відмовитися від сезонної зміни літнього і зимового часу з 2019 року.

26 березня Європейський парламент підтримав ідею скасувати сезонне переведення годинника з квітня 2021 року. За пропозицію проголосували 410 депутатів, 192 виступили проти.

Це голосування не є остаточним. В Європейському союзі ще мають обговорити це питання, зокрема вирішити – скасовувати перехід на зимовий чи на літній час.