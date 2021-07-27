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В Україні завтра дощі та спека до +34 градусів

У Києві в ніч на 28 липня очікується +18…20 градусів, вдень – +28…30

В Україні у середу, 28 липня, у більшості регіонів очікуються опади, на півдні спека сягне +34 градусів. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

Опадів завтра не прогнозують лише у південних та східних регіонах. На решті території дощитиме, можливі грози.

Як затопило Київ – фотогалерея
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Як затопило Київ – фотогалерея

Через сильну зливу в Києві 19 липня у столиці постраждали дві станції метро: «Академмістечко» і «Берестейська». Станція київського метрополітену «Академмістечко» вже відновила роботу, повідомляє пресслужба метро.

Температура вночі становитиме +16…20 градусів, на півдні – до +24. Вдень у середу стовпчики термометрів сягнуть +28…33 градусів, в Одеській області – до +34.

У Києві в ніч на 28 липня очікується +18…20 градусів, вдень – +28…30. Протягом доби прогнозують дощі, можливо з грозами.

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