В Україні завтра дощі та спека до +34 градусів

В Україні у середу, 28 липня, у більшості регіонів очікуються опади, на півдні спека сягне +34 градусів. Про це свідчать дані Гідрометцентру.

Опадів завтра не прогнозують лише у південних та східних регіонах. На решті території дощитиме, можливі грози.

Температура вночі становитиме +16…20 градусів, на півдні – до +24. Вдень у середу стовпчики термометрів сягнуть +28…33 градусів, в Одеській області – до +34.

У Києві в ніч на 28 липня очікується +18…20 градусів, вдень – +28…30. Протягом доби прогнозують дощі, можливо з грозами.