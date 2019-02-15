В Україні на вихідних буде переважно без опадів і сонячно – синоптик

Антициклон принесе в Україну суху і сонячну погоду, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

«16 лютого в більшості областей України переважатиме суха погода, лише якийсь облізлий хвіст північно-східного фронту нажене на Харківщину та Сумщину хмари та невеликі опади. Цікавий нюанс.

Найближчої ночі у південній частині України буде відчутно холодніше, аніж, наприклад, на Півночі: температура повітря знизиться до 0-5 градусів морозу, на решті території близько нуля або невеликі «плюси». Вдень ситуація вирівняється, очікується +2+5 градусів, на Заході +4+9 градусів», – мовиться у повідомленні.

Синоптик зазначила, що у Києві завтра без опадів, +3+5 градусів.

«У неділю, 17 лютого, в столиці передбачається комфортна суха погода з температурою повітря +6+9 градусів», – розповіла Діденко.

За даними Укргідрометцентру, 17 грудня на заході та півдні України очікується потепління до +11+13 градусів.