Найближчими днями в Україні збережеться тепла погода – синоптик

У вихідні дні, 2-3 лютого, в Україні і далі пануватимуть теплі й вологі повітряні маси. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

«У денні години буде +1 +5 градусів, на Півдні та на Закарпатті +5 +10 градусів, в Криму до +12 +14 градусів. Вночі на Сході поблукають незначні «мінуси», 1-5 градусів морозу, на решті території близько нуля. Мряка, місцями дощ, тумани», – мовиться в повідомленні.

Синоптик зазначила, що в регіонах, де температура наближатиметься до нуля та нижче, можливий дощ з мокрим снігом.

«У Києві субота-неділя - волога, туманна та тепла. Вночі очікується близько нуля, вдень +1 +4 градуси. Не забувайте про ожеледицю, калюжі та бурульки. Рибалкам варто триматися якнайближче до берега», – повідомила Діденко.