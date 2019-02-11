У понеділок погода на більшій частині території України буде відносно теплою, але в окремих регіонах очікуються дощі і поривчастий вітер. За даними Укргідрометцентру, 11 лютого у західних, Житомирській та Вінницькій областях невеликий, на Закарпатті та Прикарпатті помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без істотних опадів. На дорогах північних, східних, центральних областей та Карпатського регіону місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вдень 1-6 тепла, на півдні та заході +4+9, на Сумщині, Харківщині, Луганщині 0+3 градуси.

«Понеділок в Україні буде вітряним. Південний вітер досягатиме 11-го лютого сильних поривів…У Києві понеділок буде із сильним південним вітром, температурою повітря +2+4 градуси, сухим днем та дощовим вечором», – повідомила на сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у вівторок дощ змішуватиметься з мокрим снігом і охопить значну частину України, «почне заходити похолодання».

Водночас у Держслужбі з надзвичайних ситуацій попереджають, що сьогодні внаслідок відлиги у горах Івано-Франківської, Львівської і Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека, а на річках Закарпаття можливий підйом рівнів води до одного метра.