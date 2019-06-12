Картина з шоколаду: українець встановив новий чеський рекорд (фото, відео)

До чеської Книги рекордів записався український психотерапевт та митець Ростислав Прокоп’юк, який тривалий час влаштовує благодійні акції і концерти на підтримку українських військових.

Одну з його намальованих картин чеські художники Наталія Схейбалова і Петр Філіпец перетворили на шоколадну копію розміром 49 на 34,5 сантиметри під назвою «На хвилях».

«Ми сьогодні приїхали з Пергржімова – міста рекордів, щоб записати до нашої національної книги рекордів картину пана Прокоп‘юка. Зокрема її шоколадну копію. І хоч ми стежимо за різними «шоколадними рекордами», наприклад є шоколадний потяг вагою 350 кг, або найбільший у Чехії замок із шоколаду – я точно можу сказати, такого в нас ще не було», – сказав Мірослав Марек із організації «Добрий день», що фіксує чеські рекорди.

Картина була створена із 60-відсоткового бельгійського шоколаду та природних фарб. В кінці вернісажу її було виставлено на аукціон за 8 тисяч чеських крон (близько 350 доларів).

На вернісажі були представлені й інші картини Ростислава Прокоп‘юка, які можна було придбати. Зібрані кошти від проданих картин та різних благодійних проектів, які художник регулярно організовує у Празі, йдуть на ліки до Київського військового госпіталю.

«Мене часто запитують – хіба у вас не вистачає ліків? Вистачає, але у військових шпиталях не вистачає. У мирні часи із ліками проблем немає. Але за ці чотири роки війни, військові лікарні відчули потребу. А це їм хоч трохи допомагає», – зазначив Прокоп‘юк.

Під час вернісажу посол України в Чехії Євген Перебийніс особисто подякував за сприяння у підтримці України та передав міністру закордонних справ Чехії Томашу Петршічкові, який у січні 2019 року відвідував Маріуполь, нагороду «Форум культур».

«Я дуже радий, що подібні акції влаштовуються з метою благодійності. Як результат – допомогу отримують конкретні люди. Я дуже поважаю тих, хто намагається особисто робити внесок своєю роботою, своїм трудом у добробут тих, хто цього вкрай потребує. Українці – найпочесніша національна меншина в Чехії, і я би дуже хотів, щоб вони мали гідні умови для життя не тільки тут але і в Україні», – сказав міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршічек.