Українська кіноакадемія: претендента на «Оскар» від України обиратимуть серед 5 фільмів

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» – про це повідомила пресслужба об’єднання Українська кіноакадемія 7 вересня.
За повідомленням, комітет отримав п’ять заявок:
- «20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов
- «Залізні метелики» Романа Любого
- «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука
- «Терикони» Тараса Томенка
- «ШТТЛ» Адрієна Уолтера
«УОК розгляне усі заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України», – йдеться в повідомленні.
Претендента на «Оскар» від України оголосять після засідання комітету, дату якого «визначать незабаром».
У 2022 році кандидатом на «Оскар» від України став «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.
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