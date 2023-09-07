Українська кіноакадемія: претендента на «Оскар» від України обиратимуть серед 5 фільмів

Український оскарівський комітет завершив прийом заявок на участь у відборі на премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» – про це повідомила пресслужба об’єднання Українська кіноакадемія 7 вересня.

За повідомленням, комітет отримав п’ять заявок:

«20 днів у Маріуполі», режисер Мстислав Чернов

«Залізні метелики» Романа Любого

«Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука

«Терикони» Тараса Томенка

«ШТТЛ» Адрієна Уолтера

«УОК розгляне усі заявки та відбере фільм, який буде подано на 96-ту премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм» від України», – йдеться в повідомленні.

Претендента на «Оскар» від України оголосять після засідання комітету, дату якого «визначать незабаром».

У 2022 році кандидатом на «Оскар» від України став «Клондайк» режисерки Марини Ер Горбач.