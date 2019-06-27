Детектив у світі Ктулху. Українська студія випустила у світ відеогру The Sinking City

Відеогра The Sinking City виходить у світ 27 червня на PC, PS4 і Xbox One. Розробники – українська студія Frogwares, яка відома за серією ігор про пригоди Шерлока Голмса.

The Sinking City – пригодницька екшн-гра з елементами детективу та відкритим світом. За основу гри Frogwares взяли вигаданий всесвіт «Міфи Ктулху» із творчості Говарда Лавкрафта, американського письменника, який писав в оригінальному стилі, поєднуючи жанри жахів та містики.

Гра має українську локалізацію.

Дії гри розгортаються в США у 1920-і роки, у місті Окмонт у штаті Массачусетс. Місто страждає від потопів – природа перетворила Окмонт у місто-привид, частина місцевих жителів поїхала. Ті ж, хто залишився, поступово почав божеволіти з невідомих надприродних причин. Головний герой – приватний детектив Чарльз Рід, якому й доведеться розплутати таємницю міста. Він буде розслідувати, обстежувати місця злочинів, допитувати підозрюваних, а також досліджувати місто.

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Сама студія Frogwares існує з 2000 року. Вона відома, окрім іншого, серією ігор про пригоди Шерлока Голмса. Одну з них, яка вийшла у 2014 році, Sherlock Holmes: Crimes & Punishments, розробники присвятили Небесній сотні. Через це відносини з російським видавцем проекта «1С-СофтКлаб» були розірвані, а студія самотужки переклала гру на російську та українську мови.​