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Українські рятувальники почали роботи в Словенії: ДСНС розповіла про їхні задачі

Ілюстраційне фото. Зруйнований міст у селищі Стаховиця, Словенія, 4 серпня 2023 року

У Словенії почав роботу 51 український рятувальник, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. За повідомленням, загін рятувальників виконує відновлювальні роботи в районі селища Речиця.

«Рятувальники розгорнули пересувний пункт управління, медичний пункт, а також організували зв’язок та визначили порядок залучення людей та техніки для ліквідації наслідків повені», – заявляє служба.

Представники України провели нараду з представником Спроможностей швидкого реагування (RDC) від Європейського механізму цивільного захисту, який координує роботу рятувальних служб. Для них визначили два основні локації роботи в руслі річки Дрета.

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«Головні завдання – це облаштування дамби для берегоукріплення, розширення та зміна русла річки, водовідведення, очистка русла від дерев та сміття, що принесла велика вода. Робота надскладна, адже рятувальникам доводиться постійно працювати в стрімкій течії», – йдеться в повідомленні.

ДСНС додає, що її фахівці застосовують важку інженерну техніку, зокрема 5 гусеневих екскаваторів. Планується, що роботи будуть тривати кілька днів, потім будуть визначені нові локації.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко напередодні повідомив, що українські рятувальники вирушили до Словенії, яка потерпає від повені.

Наслідки повені в Чрна-на-Корошкем, 7 серпня 2023 року
Наслідки повені в Чрна-на-Корошкем, 7 серпня 2023 року

Внаслідок повеней у Словенії, що почалися минулого тижня через сильні дощі, за останніми даними, загинули щонайменше шестеро людей. У країні зруйновані будинки і мости, збитки оцінюють у близько 500 мільйонів євро. Влада назвала нинішні повені найстрашнішим стихійним лихом у країні за 30 років.

Словенія звернулася по допомогу до Євросоюзу, попросивши про важку техніку, і до НАТО – закликавши надати гелікоптери, солдатів і тимчасові збірні мости. Україна також запропонувала країні допомогу в подоланні наслідків катаклізму.

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