Українські судна проходитимуть через Керченську протоку – міністр оборони

Українські судна здійснюватимуть прохід через Керченську протоку, заявляє міністр оборони України Степан Полторак. Він сказав про це 11 квітня у кулуарах Київського безпекового форуму

«Ми будемо здійснювати прохід через Керченську протоку, бо, якщо ми відмовимось від таких проходів, це буде означати, що ми відмовляємось від Азовського моря, і від нашої території», – заявив міністр.

Він уточнив, що українські судна здійснюватимуть проходження через протоку, коли до цього будуть готові Військово-морські сили, і буде підтримка міжнародних партнерів України.

Напередодні країни Євросоюзу, Канада і США засудили інспекційний режим, запроваджений Росією в Керченській протоці, а також перешкоди для судноплавства, спричинені будівництвом мосту через цю протоку.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники обстріляли і захопили три українських військових кораблі й 24 членів їхніх екіпажів.

Дії Росії засудили США і країни Заходу.