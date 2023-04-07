Пілота українського легкомоторного літака, який упав у Росії, відправили в СІЗО

У Росії Радянський районний суд Брянська заарештував пілота українського легкомоторного літака Олександра Морозова, який зазнав аварії в Брянській області, повідомило російське державне агентство «РИА Новости».

У СІЗО Морозов проведе місяць. Його звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Максимальне покарання за цією статтею – до двох років позбавлення волі.

5 квітня прикордонна служба ФСБ Росії повідомила, що у Клинцовському районі Брянської області неподалік кордону впав легкомоторний український літак. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Прокремлівський телеграм-канал SHOT із посиланням на джерела стверджував, що літак був збитий зі стрілецької зброї, внаслідок чого пілотові довелося здійснити аварійну посадку.

Телеграм-канал Baza писав, що «поряд із самим літаком силовики знайшли присипані землею автоматичну зброю, боєприпаси та бронежилет». На опублікованому в телеграм-каналі відео чоловік повідомив, що він не військовий пілот, а цивільний і виконував завдання – зробити фото. За словами пілота, він не знав, що перебуває на території Росії, оскільки його планшет вийшов із ладу.

Чоловік наприкінці відео також називає своє ім’я Олександр Морозов. Російське видання «Агентство» пише, що це справжнє ім’я пілота. Про нього у 2018 році розповідав телеканал «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки»). Разом з іншими волонтерами з Харківської області він створив «повітряну швидку допомогу» і доставляв лікарів до хворих у віддалених селах.

Морозов розповідав, що у свої 50 років вирішив навчитися літати, пройшов навчання, купив собі маленький літак. Потім одного літака йому стало мало, і він вирішив побудувати аеродром.

Українська сторона падіння літака і затримання пілота не коментувала.

Брянська область Росії межує з Україною та Білоруссю.