Шістьох українців, які намагаються залишити Росію, майже тиждень утримують на кордоні між РФ і Грузією

Шістьох українців, які намагаються залишити Росію, вже майже тиждень утримують у буферній зоні прикордонного пункту «Верхній Ларс» на кордоні між російським регіоном Північною Осетією та Грузією, повідомило російське видання «Нова газета. Європа».

За повідомленням, майже всі ці українці – колишні ув’язнені, насильно вивезені з окупованої Росією частини Херсонської області. Грузинські прикордонники не впускають їх у країну, а представники російських спецслужб намагаються виманити назад на територію Росії.

За даними видання, групу українців затримали на кордоні вночі з 16 на 17 серпня – грузинські прикордонники відмовили їм у в’їзді до Грузії, вважаючи непереконливою заяву, що вони мають намір проїхати через Грузію транзитом і повернутися до України. Не впустили їх і після запиту про надання політичного притулку.

Українці ночують на вулиці, їм не надають їжі та предметів першої потреби. Один із них – пацієнт із ВІЛ, у нього закінчилися необхідні ліки. За словами Айдани Федосик, голови правозахисної організації Unmode, яка допомагає херсонським ув’язненим, грузинські прикордонники забирали у них телефони і повернули лише «після невеликого скандалу», дехто грубо з ними поводиться.

Офіційні особи з Грузії й України поки не коментували ситуацію.

Правозахисники звернулися до влади України, Грузії, до Європейського суду з прав людини та інших інстанцій і сподіваються на вирішення проблеми.

Раніше проєкт Радіо Свобода Кавказ.Реалії повідомляв, що близько десяти засуджених, незаконно вивезених із Херсонської області України під час російської окупації, опинилися у Волгоградській області Росії. Наразі їх депортують назад на територію України. При цьому суди не вказують, як громадяни України, які відбували покарання на території своєї країни, опинилися в Росії.

Правозахисники заявляють: жодних законних підстав для того, щоб громадяни України опинилися у російській колонії, немає. Більше того, часто українці, які вже відбули призначені терміни, не можуть повернутися додому – їх продовжують утримувати в спецприймальниках.