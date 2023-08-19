Грузія не впустила колишніх вʼязнів із Херсонщини, вивезених окупантами до Росії

Грузинські прикордонники не впустили на територію країни пʼятьох колишніх вʼязнів із Херсонської області, яких Росія вивезла на свою територію перед відступом. Про це 19 серпня повідомляє «Медіазона» з посиланням на Айдану Федосик, голову організації Unmode, яка допомагає херсонським увʼязненим.

Як пояснює правозахисниця, після відбування термінів колишніх херсонських вʼязнів часто відправляють до судів, які визнають їхнє перебування на території РФ незаконним. Після цього їх поміщають у центри для тимчасового тримання іноземних громадян. Федосик стверджує, що там колишні вʼязні можуть перебувати місяцями – залежно від того, які документи мають із собою. Правозахисниця каже, що за наявності хоча б внутрішнього українського паспорта вони можуть домогтися конвоювання до кордону з Грузією.

За словами Федосик, грузинські прикордонники вперше відмовили її підопічним у перетині кордону, раніше ускладнення могли виникнути лише з російської сторони.

Також грузинські прикордонники не пустили українця, який вʼїхав до Росії та потрапив до фільтраційного табору, а тепер звільнився та намагається залишити країну, додала правозахисниця.

Усі шестеро чоловіків вже дві доби перебувають у буферній зоні КПП «Верхній Ларс» і відмовляються повертатися до РФ. «Серед дітей є люди, які приймають довічну терапію. Вона закінчується», – повідомила Федосик.

Організація Unmode звернулася до уповноваженого з прав людини в Грузії та до українських дипломатів, але це наразі не дало результатів.

У вересні 2022 року, незадовго до відступу російської армії з Херсона, окупаційна влада вивезла з херсонських вʼязниць через Крим близько 2500 увʼязнених. Більшість із них відправили до колонії на півдні Росії, де вони продовжували відбувати терміни, призначені українськими судами.