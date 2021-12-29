Працювати в Росії хочуть лише 6% українців – асоціація компаній з міжнародного працевлаштування

Президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник стверджує, що після подій 2014 року більшість українців змінили свої вподобання щодо пошуку роботи за кордоном.

За його даними, зокрема, охочих працювати в Росії значно поменшало. Про це він розповів ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«З 2014 року ситуація змінилась, відбувся дуже серйозний перелом. Якщо до 2014 року країною масового працевлаштування була Росія, то після 2014 року ситуація змінилася на протилежну і зараз левова частка українців воліють працювати в країнах Європи. В Росії воліють працювати приблизно 6% українців. Тобто 94% українців обирають для себе, шлях для свого майбутнього життя, для працевлаштування, переїзду, міграції – саме європейські країни, або США, Канаду, Великобританію», – сказав Воскобойник.

Посилаючись на соціологічні дослідження асоціації, голова Асоціації зазначив, що майже 82% українців які хочуть працевлаштуватися за кордоном, планують зрештою повернутися в Україну.

«Левова частка людей все ж повернеться в Україну. Є дуже і дуже багато факторів – від фактору соціалізації, відсутності знання місцевої мови, відсутності перспектив для побудови кар’єри. Все це поверне українців в Україну», – впевнений він.

З 2014 року після російської окупації Криму триває збройний конфлікт на Донбасі. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».