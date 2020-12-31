Україна зустріла 2021 рік

Україна зустріла новий 2021 рік.

Незадовго до півночі низка телеканалів передала новорічне звернення президента України Володимира Зеленського.

У відеоролику президент звертається до малих дітей, які сидять у залі, а наприкінці виголошують свої побажання на новий рік, серед яких – побажання про мир.

Зокрема, він високо оцінив нинішнє перемир’я на лінії фронту на Донбасі, яке, попри постійні порушення, далі вважається чинним. Президент визнав, що воно «небездоганне», але не погодився з тим, що воно «непотрібне».

У виступі Зеленський розповідав про досягнення своєї влади, як він їх бачить, чи про досягнення українців загалом. Але він не згадував про ті моменти, за які його владу критикують, і натякав натомість на те, що зловживаннями займалися його попередники. Зокрема, він заявив: «Навесні ми почали всі хворіти. Виявилось, що в лікарнях та аптеках багато чого немає. Чому? Просто дехто втратив нюх ще задовго до «ковіду».

«Я хочу не казати на Банковій у Києві, що в Україні настане мир, а сказати на Артема в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати: «Крим – це Україна» – не в інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті. На українському піску українського пляжу української Ялти», – сказав, серед іншого, президент.

І, переходячи на російську мову, додав: «Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас, во всех смыслах этого слова, живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждёте нас, чтобы встретить Новый год вместе. Як одна сім’я. Як один народ. Як одна країна. Донбасс и Крым! Переведите часы назад. Будьте с нами! Готові? Ми також!»

Також деякі телеканали показали й новорічне звернення п’ятого президента Петра Порошенка.

Він, серед іншого, виступив із особливими побажаннями воїнам: «Повернутися живими. І здоровими. І з перемогою!»

«Бажаю колективного імунітету. Людям – від коронавірусу, що прийшов у двадцятому році. Країні – від вірусу популізму і непрофесійності, безтолковості і безвідповідальності, штами якого вразили державний організм роком раніше», – додав Порошенко.