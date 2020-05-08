Україна вшановує жертв нацизму в Берліні окремо від Росії – посол Мельник

Упродовж шести останніх років українські дипломати та українська громада Німеччини вшановують пам’ять жертв нацизму 8 травня – в день, коли 75 років тому набрала чинності капітуляція нацистського режиму, що означало завершення бойових дій Другої світової війни в Європі. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

«Ми це робимо разом із нашими німецькими друзями, разом із представниками федерального уряду, депутатами бундестагу, дипломатами, представниками громадськості, а також представниками нашої громади та ветеранів 8 числа», – відзначив дипломат.

Росія та її сателіти далі святкують 9 травня, в день, коли про перемогу офіційно оголосили в СРСР.

«Перед меморіалом (радянським воїнам у районі німецької столиці) Тірґартен Росія продовжує відзначати День перемоги 9 травня, вони це роблять здебільшого в колі держав, які були в складі Радянського Союзу, тобто це має зовсім інший ракурс, ніж те, яким чином Україна вшановує жертв війни», – вказав Андрій Мельник.

За словами дипломата, щороку віддати шану українським жертвам Другої світової «приходять усе поважніші почесні гості».

«Я сподіваюсь, що цього року ми матимемо представників федерального уряду, керівництво Бундестагу і, звичайно, дуже багато депутатів, ми матимемо керівництво офісу президента, послів держав-союзників і керівництво Берліна. До нас завітає президент парламенту Берліна, це найвища протокольна особа в місті. Росіяни ж продовжуватимуть святкувати у, так би мовити, своєму колі, і вони далі щороку відриваються від цієї загальноєвропейської традиції вшанування саме жертв, а не героїзації перемоги», – наголосив посол України в Німеччині.

Повністю інтерв’ю посла України в Німеччині Андрія Мельника читайте на сайті Радіо Свобода в суботу, 9 травня