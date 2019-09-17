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17 Вересень 2019, Київ 09:26
Новини | Політика

Україна закликає Прагу засудити поїздку групи чехів до анексованого Криму

Банер на акції солідарності з кримчанами, Київ, 9 березня 2019 року

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Посольство України в Чехії закликає владу країни засудити поїздку групи громадян Чехії до анексованого Росією Криму. Про це йдеться в поширеній увечері 16 вересня заяві.

У тексті наголошується, що учасники групи «нібито обговорили з представниками російської окупаційної влади» питання щодо «налагодження поїздок туристичних груп» з Чехії до окупованого Криму, що було б прямим порушенням режиму санкцій ЄС.

Також у заяві українського посольства зазначено, що «за наявною інформацією, у складі групи порушників українського законодавства були й особи з числа керівництва так званої «Світової ради підкарпатських русинів», з якими нещодавно зустрівся президент Чеської Республіки».

Минулого тижня Міністерство закордонних справ України викликало «для отримання роз'яснень» посла Чеської Республіки в Україні Радека Матулу. Приводом для цього стали повідомлення про зустріч президента Чехії Мілоша Земана з представниками чеської неурядової організації «Світова рада підкарпатських русинів».

/**/ /**/ /**/ Будівля МЗС України в Києві
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Чехія офіційно підтримує територіальну цілісність України в межах офіційно визнаних кордонів, а також є учасницею режиму санкцій, запроваджених Євросоюзом через анексію Криму та підтримку Росією бойовиків на Донбасі.

/**/ /**/ /**/ Мілош Земан також відомий як прихильник Росії і її президента Володимира Путіна і пропонує світові визнати анексію Криму Росією
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